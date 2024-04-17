В ВТО заявили, что расширение БРИКС привело к росту его доли в мировой экономике до 37%

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что расширение БРИКС позволило с 32% до 37% увеличить долю организации в мировом объеме производства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Оконджо-Ивеалы, государства «Большой семерки» (G7) сейчас контролируют 30% мирового производства, БРИКС — 32%. С учетом расширения доля БРИКС возросла до 37%».

Глава ВТО, выступая на конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в Вашингтоне, подчеркнула, что фрагментация мировой экономики и ее разделение на два торговых блока может в долгосрочной перспективе привести к потере 5% мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

До этого в Минэкономразвитии Российской Федерации предрекли резкий рост турпотока между странами БРИКС.

Ранее сообщалось, что на вступление в БРИКС претендуют сорок государств.