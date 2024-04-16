В «Русале» оценили последствия санкций США

Российский алюминиевый гигант «Русал» может лишиться около 36% общего экспорта из-за введенных в конце прошлой недели санкций Запада, пишет Bloomberg со ссылкой на близкий к компании источник.

По предварительным оценкам, санкции могут затронуть как минимум на 1,5 млн тонн годового объема продаж «Русала». Вероятно, компании придется сократить производство, допускает собеседник издания.

В 2023-м алюминиевый гигант произвел 3,8 млн тонн металла и реализовал 4,2 млн тонн.

Такой прогноз расходится с мнением большинства западных аналитиков, которые утверждают, что новые санкции в отношении российских металлов окажут ограниченное влияние на основной спрос и предложение.

США ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения в пятницу, 13 апреля. Санкциям также поддержала Великобритания.

Ранее цветные металлы на бирже резко подорожали.