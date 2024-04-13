Британия подключилась к «металлическим» санкциям США против России

Британия ввела санкции против импорта трех видов металлов российского происхождения — меди, никеля и алюминия, присоединившись к соответствующим американским санкциям. Об этом сообщает сайт правительства Британии.

«Запретить лицам из Великобритании (и лицам, не являющимся гражданами Великобритании и находящимся в Великобритании) приобретать на глобальной бирже металлов гарантию на российский металл, который был произведен после 23.59 12 апреля 2024 года», — сообщает британское правительство.

Одновременно Лондон разрешил британцам и находящимся в Британии иностранцев осуществлять экспорт из страны металлов, на которые в указанный период действовала гарантия на глобальной бирже.

До этого американские власти ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения.

Уточняется, что запрет не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года. В ведомстве напомнили, что в числе исключений — наличия лицензии или другого разрешения соответствующего управления.

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