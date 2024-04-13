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США вводят запрет на импорт трех металлов российского происхождения

США запретили импорт российского алюминия, меди и никеля

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Shutterstock

Американские власти ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения. Об этом передает ТАСС со ссылкой на министерство финансов США.

«В результате импорт и ввоз в США <…> алюминия, меди и никеля <…> запрещается», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что запрет не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года. В ведомстве напомнили, что в числе исключений — наличия лицензии или другого разрешения соответствующего управления.

До этого ЕС признал помощь подсанкционным лицам уголовным преступлением.

Накануне вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что разморозить российские активы в странах G7 планируют, если Россия выплатит Киеву репарации. В ЕС намерены усиливать давление на Москву и уже анонсировали 14-й пакет санкций.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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