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ЕЦБ снова оставил ставку неизменной

ЕЦБ пятый раз подряд оставил ставку на уровне 4,5%

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Global Look Press

Европейский центробанк по итогам заседания в четверг, 11 апреля, пятый раз подряд принял решение оставить базовую ставку на уровне 4,5%. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

Две другие ставки также остались без изменения: ставка по маржинальному кредитованию составила 4,75%, по депозитной линии — 4%.

Прошлые повышения процентных ставок продолжают оказывать давление на спрос, что помогает снизить рост цен, отметили в ЕЦБ. Там также подчеркнули, что регулятор по-прежнему нацелен на своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%.

Ключевая ставка в РФ на данный момент составляет 16%. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключил, что в этом году Банк России может повысить ее до 17%. По оценкам эксперта, вероятность этого сценария составляет 30%.

Ранее в России допустили, что рост ВВП в 2024 году может превысить прогноз.

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