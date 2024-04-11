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Китай ввел санкции против двух компаний США

Китай ввел контрмеры против двух американских компаний за продажу оружия Тайваню

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Mark Schiefelbein/Reuters

Китай ввел контрмеры против двух американских компаний за продажу оружия Тайваню. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Китая.

Речь идет об General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems.

«Китай решил принять следующие контрмеры против компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems...» — сказано в тексте.

Подчеркивается, что они участвуют в продаже оружия Тайваню.

Отмечается, что речь идет о заморозке любого имущества компаний в Китае, а также запрет выдавать визы и посещать страну высшему руководству этих компаний. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, 11 апреля.

Перед этим председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в мире нет силы, которая была бы способна разделить Тайвань и Китай. Своим мнением он поделился в рамках встречи в Пекине с экс-главой администрации Тайваня Ма Инцзю. До этого Си Цзиньпин заявил во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, что тайваньский вопрос является «красной линией» в отношениях двух стран.

Ранее Пекин потребовал от США прекратить поддерживать Тайвань.

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