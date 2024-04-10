Темпы роста мирового ВВП могут скоро упасть ниже среднего исторического уровня

Рост мировой экономики к 2030-му может замедлиться до 2,8% в год, говорится в последнем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ). Для сравнения: средний исторический показатель составляет 3,8%.

«Мировая экономика сталкивается с отрезвляющей реальностью. Темпы ее роста неуклонно замедлялись после финансового кризиса 2008–2009 годов. Без политического вмешательства и использования новых технологий более высокие темпы роста ВВП вряд ли вернутся», — говорят аналитики.

Разогнать рост мирового ВВП можно при помощи различных мер: от улучшения распределения рабочей силы и капитала между фирмами до решения проблемы нехватки рабочей силы, вызванной старением населения в крупнейших экономиках, отметили в МВФ.

До этого аналитики международного агентства Fitch понизили прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Китая в иностранной валюте со «стабильного» до «негативного» из-за рисков экономики на фоне кризиса на местном рынке недвижимости.

Ранее сообщалось, что миллионы британцев затрудняются оплатить ЖКХ из-за стремительного роста стоимости жизни в стране.