Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Темпы роста мирового ВВП могут скоро упасть ниже среднего исторического уровня

МВФ: рост мировой экономики к 2030 году замедлится до 2,8%

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Рост мировой экономики к 2030-му может замедлиться до 2,8% в год, говорится в последнем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ). Для сравнения: средний исторический показатель составляет 3,8%.

«Мировая экономика сталкивается с отрезвляющей реальностью. Темпы ее роста неуклонно замедлялись после финансового кризиса 2008–2009 годов. Без политического вмешательства и использования новых технологий более высокие темпы роста ВВП вряд ли вернутся», — говорят аналитики.

Разогнать рост мирового ВВП можно при помощи различных мер: от улучшения распределения рабочей силы и капитала между фирмами до решения проблемы нехватки рабочей силы, вызванной старением населения в крупнейших экономиках, отметили в МВФ.

До этого аналитики международного агентства Fitch понизили прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Китая в иностранной валюте со «стабильного» до «негативного» из-за рисков экономики на фоне кризиса на местном рынке недвижимости.

Ранее сообщалось, что миллионы британцев затрудняются оплатить ЖКХ из-за стремительного роста стоимости жизни в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами