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Приставы назвали число запретов на выезд россиян из-за долгов

ФССП: число запретов на выезд россиян из-за долгов на 1 марта достигло 6,6 млн

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Число запретов на выезд россиян за рубеж из-за долгов на 1 марта 2024 года достигло 6,6 млн. Это сопоставимо с данными за весь 2022 год — 6,7 млн. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

«По состоянию на 1 марта 2024 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации действовали в рамках 6,6 млн исполнительных производств, что сравнимо с результатами работы за 2022 год — 6,7 млн исполнительных производств», — отметили в пресс-службе ФССП.

На принудительном исполнении в территориальных органах ФССП находилось 15,6 млн исполнительных производств о взыскании с граждан долгов на 1 марта. За январь — февраль 2023 года таковых было 13,2 млн исполнительных производств.

По данным ФССП, число россиян, попавших в число невыездных из-за накопившихся долгов, достигло к новому 2024 году 8 млн человек. Это стало абсолютным максимумом за 15 лет. Только в Москве с января по декабрь 2023 года были вынесены 742 тысячи постановлений об ограничении права выезда за пределы России.

Ранее стало известно, сколько в 2023 году приставы взыскали с невыездных россиян.

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