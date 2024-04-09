Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке шаурмы

Перед покупкой шаурмы необходимо обращать внимание на соблюдение продавцом гигиены, заявила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Наталья Колганова. Ее слова приводит ТАСС.

Если сотрудник торговой точки занимается и приготовлением шаурмы, и кассой, проследите, чтобы он мыл руки и надевал перчатки или обрабатывал руки дезинфицирующим средством сразу в перчатках, отметила Колганова.

На рабочем месте не должно быть личных вещей сотрудников и посторонних предметов, продолжила эксперт. Она также посоветовала посмотреть, есть ли в киоске раковина. В случае ее отсутствия покупать еду в торговой точке не рекомендуется.

Еще одним сигналом к выбору другого заведения для покупки шаурмы служит высокая температура и духота в помещении. В таких условиях продукция быстрее начинает портиться, поскольку чем выше температура, тем быстрее размножаются бактерии, объяснила Колганова.

До этого сообщалось, что почти треть россиян стали реже ходить в рестораны быстрого питания после ухода зарубежных сетей из России (28%).

Ранее стало известно, как часто россияне выдают готовую еду за свою и зачем.