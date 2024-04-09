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ЕС согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины

ЕС предварительно согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины

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Global Look Press

Лидеры Евросоюза достигли предварительного соглашения относительно тарифов на ввоз украинских сельскохозяйственных товаров, которое, по мнению чиновников в ЕС, может нарушить стабильность европейских аграрных рынков. Эту информацию опубликовало агентство Reuters, ссылаясь на источник в европейской дипломатии.

По данным издания, в понедельник законодатели ЕС достигли соглашения, которое было одобрено Бельгией. Однако для окончательного введения тарифных мер необходимо получить согласие от остальных стран — членов ЕС и утверждение со стороны Европарламента.

13 марта Европарламент не поддержал предложение Еврокомиссии о продлении режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины в ЕС еще на один год. Данный документ был направлен на доработку в комитет по международной торговле Европарламента. Позднее заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что ограничение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины со стороны Евросоюза на уровне 2021 года окажется катастрофическим для экономики страны.

Ранее стало известно, что политики тайно работают над вступлением Украины в ЕС.

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