Власти Украины рассматривают возможность поднять тарифы на электроэнергию

На Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, так как в 2024 году энергетическая ситуация в республике труднее, нежели годом ранее. С таким заявлением выступил глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко, чьи слова передает Bloomberg.

«Потеряна существенная часть производительности гидроэлектростанций», — заявил руководитель ведомства.

Галущенко также анонсировал предстоящие технические работы на атомных энергостанциях Украины.

По оценке министра, не исключено повышение тарифов на электричество для местного населения.

В ноябре стало известно, что тарифы на коммунальные услуги на Украине значительно выросли в течение года. Сильнее всего, практически на 70%, подорожала электроэнергия. В среднем, услуги ЖКХ за год подорожали более чем на 13%.

Ранее на Украине заявили о готовности повысить тариф на газ по рекомендации США.