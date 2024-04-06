Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Украины рассматривают возможность поднять тарифы на электроэнергию

Глава минэнерго Украины Галущенко допустил рост цен на электроэнергию

close
100%
Anna Voitenko/Reuters

На Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, так как в 2024 году энергетическая ситуация в республике труднее, нежели годом ранее. С таким заявлением выступил глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко, чьи слова передает Bloomberg.

«Потеряна существенная часть производительности гидроэлектростанций», — заявил руководитель ведомства.

Галущенко также анонсировал предстоящие технические работы на атомных энергостанциях Украины.

По оценке министра, не исключено повышение тарифов на электричество для местного населения.

В ноябре стало известно, что тарифы на коммунальные услуги на Украине значительно выросли в течение года. Сильнее всего, практически на 70%, подорожала электроэнергия. В среднем, услуги ЖКХ за год подорожали более чем на 13%.

Ранее на Украине заявили о готовности повысить тариф на газ по рекомендации США.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами