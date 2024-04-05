Россию в 2024 году ждет ослабление кадрового голода

К концу 2024 года ситуация с кадрами в России улучшится. Потребность в сотрудниках снизится на 130 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков министерства экономического развития РФ.

Смягчить острый дефицит кадров в стране поможет национальный проект «Производительность труда», уверены в Минэке. Инициатива должна охватить 12 тыс. предприятий, или порядка 40% компаний базовых несырьевых отраслей.

Между тем в России назрел новый кадровый кризис в логистической отрасли, способный затормозить рост экономической активности и восстановление объемов международной торговли. Так, уже около трети компаний этой сферы считают нехватку персонала угрозой для своего устойчивого развития. Среди основных причин дефицита сотрудников в отрасли — падение престижа профессии водителя и несоответствие образовательных программ запросам рынка.

Ранее Путин назвал альтернативу завозу трудовых мигрантов в Россию.