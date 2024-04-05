Стало известно, сколько Киев рассчитывает получить от замороженных активов РФ в 2024 году

Власти Украины рассчитывают, что в 2024 году Евросоюз передаст им от €5 млрд до €8 млрд доходов, полученных от заблокированных российских активов. Об этом в интервью агентству РБК-Украина рассказала заместитель главы офиса украинского президента Ирина Мудрая.

«Когда обсуждались в Еврокомиссии вопросы передачи сверхприбылей Украине, было принято решение, что это будет, возможно, начиная с 2024 года. Соответственно, все доходы, которые к концу этого года будут сгенерированы, можно будет передать Украине», — заявила собеседница издания.

Доходы депозитария Euroclear от замороженных активов России за последние два года составили $5,2 млрд: $825 млн в 2022 году и еще $4,4 млрд по итогам 2023-го.

В странах Европы заморожено €37 млрд частных активов российских граждан и около €200-208 млрд госактивов страны. Сейчас ЕС работает над механизмом использования средств для передачи Украине.

Ранее в МВФ прокомментировали решение стран конфисковать активы РФ.