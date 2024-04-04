В России снизилась доля безработной молодежи

Доля безработной молодежи в России снизилась до 5,1% по состоянию на 2023 год. Такие цифры обозначила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, чьи слова приводит ТАСС.

«Видим позитивную тенденцию к сокращению молодежной безработицы», — заявила вице-премьер в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином.

Согласно информации Голиковой, уровень безработицы среди молодого населения страны в 2019 году составлял 6,8%. Таким образом, данный показатель сократился на 1,7%.

Перед этим глава государства заявлял, что уровень безработицы в России сейчас находится на рекордно низком уровне в 2,8%. Он подчеркнул, что доля безработицы служит одним из главных индикаторов состояния экономики и положительно оценил хорошую динамику показателя.

До этого Международная организация труда сообщала, что РФ вошла в пятерку стран Европы с наименьшим уровнем безработицы.

Ранее безработица среди молодежи Китая выросла до 21,3%.