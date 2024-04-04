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Путин оценил уровень безработицы в России

Путин: безработица в России снизилась до рекордно низких 2,8%

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне в 2,8%, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Блaгодаря действиям прaвительства, бизнеса, регионов, профcоюзных объединений, мы добилиcь существенного снижения уровня бeзработицы. Сeгодня она на рекордно низких знaчениях», — сказал он.

Показатель демонстрирует хорошую динамику, отметил Путин. Он также подчеркнул, что уровень безработицы служит одним из главных индикаторов состояния экономики.

Накануне в Минэкономразвития отчитались о темпах роста ВВП России. Согласно данным ведомства, в феврале показатель значительно ускорился, достигнув по итогам месяца 7,7%.

До этого научный сотрудник Константин Тузов назвал условия попадания России в топ-4 экономик мира.

Ранее экономист Светлана Фрумина предрекла сохранение в России безопасного уровня госдолга в 2024 году.

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