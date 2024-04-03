Силуанов спрогнозировал снижение госдолга России

Уровень госдолга России может в этом году немного сократиться с 17% ВПП. Об этом сказал глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Действительно, у нас госдолг невысокий. По итогам года он может оказаться даже чуть меньше 17% от ВВП», – отметил министр.

Силуанов подчеркнул бережное отношение к этому параметру, поскольку расходы на обслуживание долга растут на фоне повышения процентных ставок.

В конце февраля прогноз Счетной палаты США предупредил о возможном быстром росте госдолга страны, который к 2050 году может превысить ВВП на 200%. Это, по мнению аналитиков, создаст серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы.

Между тем, заместитель директора департамента исследований МВФ Антонио Спилимберго отметил , что государственный долг многих стран уже достиг максимальных показателей за полвека, а ключевым фактором в решении проблемы может стать пересмотр социальных расходов.

Ранее Мишустин рассказал, на каком уровне находится госдолг РФ.