Экономист оценил последствия налоговой реформы в России

С помощью прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц или дополнительного налогообложения наиболее обеспеченных граждан можно добиться социальной и территориальной справедливости в России, сказал «Газете.Ru» директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов, комментируя высказывание премьер-министра Михаила Мишустина о налоговой реформе.

«Налоговая система любой страны должна прежде всего заниматься насыщением доходов бюджета. Но одна из ее сопутствующих задач связана с обеспечением в стране социальной справедливости, то есть максимально равномерного распределения общественных благ среди членов общества. В том числе ее явления в территориальном аспекте, то есть обеспечения, если так можно сказать, территориальной справедливости», — пояснил Климанов.

Этого можно достигать за счет введения различных дифференцированных систем налогообложения, уточнил экономист. По его словам, есть такой вариант решения этой задачи, как сочетание инструментов налоговой и бюджетной политики — когда собираемые в бюджет доходы централизуются, а потом особым образом перераспределяются в пользу менее обеспеченных граждан, или (в территориальном аспекте) менее обеспеченных регионов.

Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме 3 апреля, заявил, что готовящаяся налоговая реформа должна не только обеспечить поступление доходов в бюджет, но и сократить неравенство в обществе и развитии регионов.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.