Мишустин заявил об успешной динамике российского ВВП

В России рост ВВП составил в 2023 году 3,6%, был вдвое выше среднего показателя у стран с развитой экономикой. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что условия, в которых предприятиям пришлось работать в прошлом году, были «очень сложными», так как внешнее давление на Россию не ослабевает.

«<…> По предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6% — что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран», — сказал премьер-министр.

Мишустин обратил внимание, что санкции неизбежно бьют по экономике Запада. Иностранные производители объявили об уходе с российского рынка, но их места уже заняли бизнесмены из дружественных стран и отечественные компании.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об успеха России в экономике, несмотря на санкции.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.