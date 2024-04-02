Инвестор оценил, что будет с ценами на нефтяные котировки в ближайшее время

Рост нефтяных котировок будет длиться еще как минимум месяц. Об этом в беседе с RT рассказал частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров, комментируя данные о том, что цена нефти марки Brent впервые с 30 октября 2023 года превысила $89 за баррель.

По его словам, продолжение роста стоимости нефти связано с тем, что цены на нефть Brent и WTI уже повышались как в марте, так и в первом квартале 2024 года в целом. Помимо этого, такая динамика обусловлена тем, что многие ведущие биржи закрылись с конца прошлой недели из-за пасхальных праздников в Европе.

«И, наконец, рынок отреагировал на заявления Мексики о приостановке экспорта. Кроме того, после атаки Израиля на консульство Ирана в Сирии обстановка на Ближнем Востоке может продолжить накаляться, что также выльется в рост нефтяных котировок. Все вместе это вылилось в стабильный рост котировок», — заключил Сидоров.

В феврале сообщалось, что Еврокомиссия пересмотрела в сторону понижения прогноз цен на нефть марки Brent на 2024 год до $78,5 за баррель. Минувшей осенью эксперты ЕК ожидали средней цены на уровне $84,5.

Ранее стало известно, что поставщики нефти из США вытесняют ОПЕК+ на мировых рынках.