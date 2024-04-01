Россия нарастила вложения в экономику Белорусии

Правительства Белоруссии и России достигли наивысшего уровня взаимодействия в экономической сфере. Об этом заявила начальник главного управления координации и развития статистических систем Белстата Алла Биленко, передает ТАСС.

По ее словам, объем российских инвестиций в белорусскую экономику в 2023 году достиг рекордных $5,1 млрд, что на $1,2 млрд превышает показатель 2022 года.

В 2023 году в Белоруссии насчитывалось уже 2312 организаций с российским капиталом — на 52 больше, чем годом ранее. Объем взаимной торговли двух государств также вырос на 6,3% по сравнению с 2022-м.

«Эти цифры демонстрируют тесное экономическое сотрудничество стран в условиях внешнего давления», — подчеркнула Биленко.

Она отметила, что белорусские и российские статистические ведомства достигли полной сопоставимости основных показателей в соответствии с международной методологией.

Кроме того, в 2024 году стороны продолжили реализацию союзной программы по адаптации методологий, внедрению новых источников данных и использованию альтернативных источников информации. Все эти меры помогают правительствам Белоруссии и России более эффективно координировать действия в условиях санкционного давления.

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