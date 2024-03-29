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Продажи кофе на АЗС «Газпромнефть» выросли на 7%

«Газпром нефть» продала более 40 млн чашек кофе в 2023 году

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Сеть АЗС «Газпромнефть»

На АЗС «Газпромнефть» в 2023 году приобрели более 40 млн чашек кофе (рост на 7% по сравнению с 2022 годом), сообщает пресс-служба компании.

Самыми популярными видами кофе стали капучино, латте и американо.

Всего по итогам 2023 года выручка от продаж нетопливных товаров на АЗС компании выросла на 17%. Самыми популярными товарами собственной торговой марки G-Drive стали кофе, питьевая вода, энергетические напитки и хот-доги.

«Кофе навынос — самый популярный нетопливный товар на АЗС «Газпромнефть». Фактически ежедневно на наших станциях готовится свыше 100 тыс. чашек, а это 1 стаканчик кофе в секунду», — рассказал директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.

Он добавил, что в 2024 году компания увеличит ассортимент товаров собственной торговой марки.

«Запланировано расширение ассортимента — появится около 50 новых товаров под собственной торговой маркой. Также мы намерены протестировать привлекательность концепции автокафе на АЗС с окном выдачи заказов клиентам прямо за рулем автомобиля», — отметил он.

Ранее «Газпромнефть» и Альфа-Банк запустили оплату в рассрочку на АЗС, с помощью которой клиент оплачивает 25% стоимости бензина, а оставшуюся часть тремя равными платежами раз в 2 недели.

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