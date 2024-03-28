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Польские фермеры временно разрешили проезд украинских фур на одном из КПП

Погранслужба Украины: польские фермеры прекратили блокаду фур на одном КПП

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Roman Baluk/Reuters

Польские фермеры временно прекратили блокировать движение украинских грузовиков с агропродукцией на контрольно-пропускном пункте «Угринов-Долгобычев», сообщила украинская госпогранслужба. Об этом пишет РИА Новости.

«В пункте пропуска «Угринов-Долгобычев» временно завершилась блокировка движения фур в обоих направлениях», — отмечается в сообщении службы.

На текущий момент КПП работает в обычном режиме, осуществляя беспрепятственный пропуск грузового транспорта. По данным украинского ведомства, на границе находятся 120 грузовиков, которые ожидают проезда. Пропуск фур ориентировочно должен продлиться до 2 апреля.

28 марта вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на сегодняшний день у Киева нет диалога с Варшавой по вопросу разблокировки польско-украинской границы.

Ранее сообщалось, что польские фермеры на фоне протестов против поставок агропродукции со стороны Украины намерены добиваться отставки правительства.

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