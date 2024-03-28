В России назрел новый кадровый кризис в одной из отраслей экономики

В логистической отрасли России назревает кадровый кризис, способный затормозить рост экономической активности и восстановление объемов международной торговли. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Координационный совет по логистике» (КСЛ).

По данным экспертов, около трети компаний этой сферы считают нехватку персонала угрозой для своего устойчивого развития.

Главными причинами дефицита кадров называют падение престижа профессии водителя и несоответствие образовательных программ запросам рынка. Многие работодатели пытаются удержать сотрудников повышением зарплат, однако не все готовы участвовать в «зарплатной гонке».

Решением проблемы для крупных игроков может стать роботизация логистических процессов. Согласно оценкам специалистов, современные роботы способны заменить персонал на всех этапах складской логистики — от перемещения грузов до комплектации и отгрузки заказов.

Однако внедрение подобных систем требует серьезных капиталовложений — инвестиции в роботизацию исчисляются десятками и сотнями миллионов рублей при сроке окупаемости 10-15 лет. Поэтому средние и мелкие компании пока относятся к автоматизации настороженно, отмечают в компании.

В логистическом гиганте Gefco отметили что технологии роботизации наиболее актуальны для складской и производственной логистики — автоматизированные пункты выдачи, роботизированная погрузка/разгрузка, инвентаризация с помощью дронов. В курьерских службах также возможно применение роботов.

Перед запуском автоматизированных решений компаниям придется перестроить бизнес-процессы. Эксперты предупреждают, что робототехника доступна преимущественно крупным игрокам рынка, в то время как малый и средний бизнес вынужден по-прежнему полагаться на человеческие ресурсы.

До этого стало известно, зачем компании нанимают собственных сотрудников на новые должности.

Ранее россиянам рассказали , что делать в случае потери работы.