В Польше усомнились в успехе зерновых переговоров с Украиной

Успех переговоров по зерну между представителями правительств Польши и Украины в Варшаве маловероятен. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Яна Грабеца.

«Трудно ожидать какого-либо конкретного соглашения после этих переговоров. Например, по сельскохозяйственным вопросам», — сказал Грабец.

Он подчеркнул, что диалог продолжается, но на текущий момент стороны не совсем удовлетворены.

«Мы твердо стоим на позициях польских фермеров, касающихся защиты рынка страны. Украинцы находятся в совершенно другой ситуации», — добавил глава канцелярии премьера.

27 марта Франция и Польша выступили за ужесточение ограничений на импорт продуктов питания с Украины, чтобы предотвратить «дестабилизацию сельскохозяйственных рынков ЕС».

На заседании Евросоюза члены объединения в числе прочего обсуждали, каким образом можно продлить отмену пошлин на украинскую сельхозпродукцию, одновременно успокоив собственных фермеров, недовольных заполнившим рынок дешевым зерном.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено отметил, что дестабилизация рынков может подорвать общественную поддержку Украины, что не в интересах как ЕС, так и Киева. Его польский коллега Чеслав Секерский подчеркнул, что фермеры в соседних с Украиной странах «платят слишком высокую цену».

Ранее польские фермеры захотели отставки правительства на фоне протестов.