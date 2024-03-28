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Банк «Тинькофф» включили в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов

ЦБ: «Тинькофф» пополнил реестр операторов по выпуску цифровых финансовых активов

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Центробанк (ЦБ) России включил банк «Тинькофф» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Банк России 28 марта 2024 года принял решение о согласовании правил информационной системы АО «Тинькофф банк» по выпуску цифровых финансовых активов и включении АО «Тинькофф банк» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов», — сказано в сообщении.

До этого в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА были включены Сбербанк, Альфа-банк, блокчейн-платформа «Атомайз», финтех-компания «Лайтхаус», ООО «Системы распределенного реестра», «Токены», «Еврофинанс Моснарбанк», СПб-биржа, «Блокчейн хаб» и НКО АО «НРД».

В начале марта Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий применение цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав для расчетов во внешней торговле между российскими резидентами и нерезидентами.

ЦФА — это признаваемые российским законодательством записи (токены) в системе блокчейн, которые предполагают наличие у их держателей цифровых прав. Цифровые права — разновидность имущественных прав. Они позволяют совершать с цифровыми активами любые предусмотренные Гражданским кодексом РФ действия: покупку, продажу, обмен, дарение, передачу по наследству.

Ранее в ЦБ оценили успехи тестирования цифрового рубля.

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