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Россияне перестали обращать внимание на ставки по микрозаймам

За пять лет доля россиян, выбирающих МФО по ставке займа, упала более чем втрое

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Павел Бедняков/РИА Новости

Россияне перестали обращать внимание на уровень ставки по микрозаймам. В 2024 году 25% опрошенных россиян выбирают микрофинансовую организацию по ставке займа: предпочтение отдается тем, у кого она меньше. За пять лет доля таких граждан упала более чем втрое. Это следует из опроса МФК «Саммит» («ДоброЗайм»), результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

По данным компании, до 2019 года важность ставки по займу отмечали до 80% заемщиков, в 2020-2023 годы – более 50%.

«Наблюдаемые изменения совпадают со значимыми регуляторными изменениями, в частности, – с поступательным снижением максимального размера дневной процентной ставки и так называемых «иксов» — общего размера переплаты по займу, включая штрафы при наступлении просрочки и другие начисления», — отметили аналитики компании. с 1 июля 2023 года предельная ставка по микрозаймам снизилась с 1% до 0,8% в день. Из этого следует, что полная стоимость такого займа теперь не может превышать 292% годовых, хотя ранее ее максимальный размер составлял 365%

В 2024 году наибольшее число респондентов — 59% — обращают внимание на «проверенность» кредитора при выборе МФО предпочтение отдается компании, в которой уже ранее был взят заем один или более раз . 51% оценивают скорость одобрения и зачисления денег, 46% — возможность и удобство досрочного погашения займа, 34% — удобство графика платежа. Для 23% респондентов важна длина срока займа предпочтение отдается МФО, предоставляющей займы на больший срок , для 19% — размер одобренной суммы предпочтение отдается МФО, предлагающей большие суммы

 Как отмечают аналитики компании, наличие дистанционных каналов получения займа уже не имеет значения для заемщиков (их назвали менее 5% респондентов), тогда как еще два-три года назад их доля доходила до половины опрошенных. Это может говорить о том, что на текущий момент россияне воспринимают онлайн-сервисы как само собой разумеющуюся опцию, добавили эксперты.

Компания в марте 2024 года провела опрос среди 1500 респондентов по всей России.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что спрос россиян на займы для погашения кредитов достиг минимума за четыре года.

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