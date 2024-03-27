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ВТБ получил прибыль 61,3 млрд рублей за первые 2 месяца 2024 года

ВТБ прогнозирует получить 100 млрд рублей прибыли в первом квартале 2024 года

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Unsplash

Финансовые результаты ВТБ за январь-февраль 2024 года полностью соответствуют ожиданиям банка, заявил первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Группа ВТБ начала год с сильных результатов, заработав чистую прибыль в размере 61,3 млрд рублей за первые два месяца, что соответствует возврату на капитал 17%. По нашему мнению, мы гарантированно превысим 100 млрд рублей чистой прибыли по итогам первого квартала. На сколько превысим, это покажет ближайшее время», — отметил он.

Он добавил, что ВТБ сохраняет хорошие показатели прибыльности.

«Мы сохраняем хорошие показатели прибыльности в условиях растущего давления на чистую процентную маржу благодаря хорошей динамике чистых комиссионных доходов и стабильному качеству активов», — отметил Пьянов.

По словам Пьянова, ВТБ может повысить прогноз по корпоративному кредитованию.

«Мы, по всей видимости, так же, как и Центральный банк, недооценили или переоценили жесткость денежно-кредитной политики для охлаждения кредитного спроса. И это означает, что мы в нашей оценке рынка будем корректировать вверх прогноз», — сказал он.

Также, по его словам, в апреле ВТБ планирует продать часть заблокированных активов стороннему юрлицу и получить прибыль.

Ранее ВТБ вошел в тройку самых надежных банков России по версии Forbes.

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