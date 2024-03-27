РБК узнал о залоге «Крокус Сити Холла»

Концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в котором 22 марта был совершен теракт, находится в залоге у Газпромбанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Отмечается, что здание площадью более 38 тыс. квадратных метров, принадлежащее «Крокус Интернэшнл» (входит в Crocus Group), заложено по ипотечному договору от ноября прошлого года. Ограничения на пользование недвижимостью действует до 24 декабря 2032 года. Этот договор прежде перезаключался, в залог банку здание попало в результате переуступки в декабре 2022 года.

Как сообщили в РБК, в Crocus Group отказались комментировать эту информацию, а Газпромбанк не откликнулся на запрос.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».