Песков прокомментировал передачу российских активов в Европе Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал передачу активов РФ в Европе Украине подрывом экономических устоев Евросоюза. С соответствующим заявлением он выступил в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Частная собственность или право государства на свои авуары — это святое, это нельзя трогать. И вот если они нарушат это один раз, то получат моментальную реакцию инвесторов, нанесут урон своему реноме, которое зарабатывали много десятилетий», — подчеркнул он.

При этом Песков подчеркнул, что в Европе «понимают», что Россия не оставит эту меру без ответа и будет оспаривать это решение годами и десятилетиями.

До этого глава ЦБ Набиуллина пообещала принять зеркальные меры при освоении ЕС активов РФ.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «Большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.