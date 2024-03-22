Центробанк примет ответные меры в случае освоения Евросоюзом финактивов России

Центробанк примет зеркальные меры в случае освоения Евросоюзом заблокированных активов, заявила председатель финрегулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы будем принимать соответствующие меры для того, чтобы защитить наши интересы», — заявила глава ЦБ в рамках пресс-конференции.

Незадолго до этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз уже к 1 июля сможет перевести €1 млрд доходов от замороженных активов России на закупку оружия для Украины. По ее словам, это сможет произойти в случае, если ЕС быстро завершит разработку механизма изъятия средств.

Перед этим ряд лидеров «Большой семерки» заявили, что рассмотрят изъятие замороженных активов России для оказания военной помощи Украине. Согласно информации издания, лидеры ЕС встретятся в Брюсселе и обсудят способы радикального увеличения военной и финансовой поддержки Украины на фоне призывов к государствам — членам евросодружества поставить экономику «на военную основу». Уточняется, что впервые будет выдвинуто юридически обоснованное предложение с потенциальными системными и экономическими рисками.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления Брюсселя о том, что доходы от активов РФ никому не принадлежат.