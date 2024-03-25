Курс доллара в начале торгов поднялся выше 93 рублей

Курс рубля в начале торгов 25 марта подскакивал выше 93 рублей впервые с 18 марта, но затем откатился. Такие данные появились на сайте Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7:14 мск растет на 15 копеек, до 92,95 рубля, следует из данных. В то же время китайская валюта выросла до 12,83 рубля, а евро — до 100,3 рубля.

Тем временем инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин отмечал, что на этой неделе доллар и будет стоить 91-93 руб. Он добавил, что сохранение ключевой ставки на уровне 16% благоприятно для нацвалюты. Временный контроль репатриации и продажи экспортной выручки и валютные интервенции ЦБ дополняют набор факторов поддержки рубля, добавил Бахтин.

До этого цены на золото установили новый рекорд, превысив отметку в $2200 за тройскую унцию. Цена выросла после заседания ФРС США.

Ранее ЦБ рассказал, сколько можно заработать на золоте за 20 лет.