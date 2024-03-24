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Стали известны последствия отказа Индии от нефти из РФ

«Известия»: отказ от танкеров РФ ударит по поставкам нефтепродуктов в Европу

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Eric Gay/AP

Многие индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) планируют отказаться от использования танкеров российской компании «Совкомфлот» при транспортировке топлива из России из-за опасений попасть под вторичные санкции США. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на мнения экспертов.

В феврале США ввели ограничения в отношении «Совкомфлота» и 14 его нефтяных танкеров. По словам источников агентства, индийскому кабмину теперь предстоит принять решение о допуске таких судов в порты страны.

«Мы предпочитаем, чтобы НПЗ не перевозили нефть судами под санкциями из-за наших политических и коммерческих интересов, а также санкций США», — пояснил один из собеседников Reuters ранее.

Эксперты предупреждают, что запрет усугубит проблемы с экспортом российской нефти и поиском альтернативных судов для поставок. Ситуация осложняется проблемами со сбором платежей из-за банковских ограничений.

Индия является ключевым импортером российского топлива. В 2023 году ее закупки нефти в РФ достигли 92 млн тонн, компенсировав 80% потерь поставок в ЕС. Однако отказ от танкеров «Совкомфлота» вынудит Индию удлинять логистические цепочки для поставок нефти, что негативно скажется на ценах нефтепродуктов для Европы, куда страна экспортирует их значительные объемы.

До этого стало известно, что ключевой покупатель в Индии отказался от нефти РФ.

Ранее Китай нарастил добычу нефти.

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