В ДНР планируют нарастить добычу угля

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что добыча угля в ДНР будет увеличена до 12 млн тонн в год в течение трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в 2023 году в ДНР было добыто около 3 млн тонн угля.

По его словам, задачу по наращиванию добычи полезных ископаемых планируют реализовать в ближайшие три года, она очень сложная, но ее планируется выполнить.

До этого стало известно, что поставки российского угля в Китай по итогам первых двух месяцев упали на 22% год к году, до 11,5 млн тонн. Причиной стали импортные пошлины.

Между тем общий китайский импорт угля за январь — февраль вырос на 23% в годовом исчислении. Суммарный объем поставок составил 74,5 млн тонн.

Несмотря на падение продаж, Россия по-прежнему остается одним из главных поставщиков угля в Китай. Сейчас РФ занимает второе место, уступая лишь Индонезии. По оценкам аналитиков, российский импорт в ближайшее время будет оставаться на текущих уровнях.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.