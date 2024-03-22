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Силуанов пообещал, что все поручения Путина будут выполнены

Силуанов: все задачи Путина будут выполнены без увеличения расходов бюджета

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Все поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи будут выполнены без нарушения баланса бюджета. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ, сообщает ТАСС.

«Все те задачи, которые поставил президент в послании, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности», – сказал Силуанов.

По словам министра, бюджетная сбалансированность является основой экономической конституции государства.

В конце февраля глава Минфина РФ заявил, что ведомство планирует работать совместно с законодателями и представителями бизнеса над изменениями налоговой системы в сторону большей справедливости. Данная идея была озвучена президентом РФ в послании Федеральному собранию.

До этого Силуанов пообещал выделить средства на все поручения президента, озвученные в ходе послания Федеральному собранию.

Ранее Силуанов рассказал про реализацию «экономического чуда» в РФ.

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