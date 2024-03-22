Силуанов пообещал, что все поручения Путина будут выполнены

Все поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи будут выполнены без нарушения баланса бюджета. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ, сообщает ТАСС.

«Все те задачи, которые поставил президент в послании, будут обеспечены без нарушения бюджетной сбалансированности», – сказал Силуанов.

По словам министра, бюджетная сбалансированность является основой экономической конституции государства.

В конце февраля глава Минфина РФ заявил, что ведомство планирует работать совместно с законодателями и представителями бизнеса над изменениями налоговой системы в сторону большей справедливости. Данная идея была озвучена президентом РФ в послании Федеральному собранию.

До этого Силуанов пообещал выделить средства на все поручения президента, озвученные в ходе послания Федеральному собранию.

Ранее Силуанов рассказал про реализацию «экономического чуда» в РФ.