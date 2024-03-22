Евросоюз увеличит свои расходы на оборону

Страны ЕС решили увеличить свои расходы на оборону и поручили Еврокомиссии представить соответствующий отчет к июню 2024 года. Об этом говорится в документе, принятом по итогам встречи глав стран — членов ЕС, сообщает РИА Новости.

«Повышение оборонной готовности потребует дополнительных усилий от государств-членов, в частности (…) существенно увеличить расходы на оборону, вместе инвестировать эффективнее и быстрее», — говорится в документе.

Европейский совет поручил Совету ЕС и Еврокомиссии изучить возможные варианты мобилизации финансирования и представить доклад об этом к июню.

Европейскому инвестиционному банку придется усовершенствовать свою политику кредитования оборонной промышленности ЕС.

Двухдневный саммит Евросоюза стартовал в четверг, 21 марта, в Брюсселе. В официальной повестке мероприятия — вопросы повышения обороноспособности Евросоюза, а также кризисы на Украине и Ближнем Востоке.

22 марта стало известно, что Евросоюз решил ускорить военную помощь Украине.

Ранее в ЕС заявили о закупке оружия для Украины на замороженные средства РФ.