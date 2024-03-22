Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз увеличит свои расходы на оборону

Еврокомиссии поручено найти дополнительные деньги на оборону ЕС к июню

close
100%
Reuters

Страны ЕС решили увеличить свои расходы на оборону и поручили Еврокомиссии представить соответствующий отчет к июню 2024 года. Об этом говорится в документе, принятом по итогам встречи глав стран — членов ЕС, сообщает РИА Новости.

«Повышение оборонной готовности потребует дополнительных усилий от государств-членов, в частности (…) существенно увеличить расходы на оборону, вместе инвестировать эффективнее и быстрее», — говорится в документе.

Европейский совет поручил Совету ЕС и Еврокомиссии изучить возможные варианты мобилизации финансирования и представить доклад об этом к июню.

Европейскому инвестиционному банку придется усовершенствовать свою политику кредитования оборонной промышленности ЕС.

Двухдневный саммит Евросоюза стартовал в четверг, 21 марта, в Брюсселе. В официальной повестке мероприятия — вопросы повышения обороноспособности Евросоюза, а также кризисы на Украине и Ближнем Востоке.

22 марта стало известно, что Евросоюз решил ускорить военную помощь Украине.

Ранее в ЕС заявили о закупке оружия для Украины на замороженные средства РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами