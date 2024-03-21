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Стало известно, какие китайские банки перестали принимать платежи из РФ

Китайские Ping An Bank и Bank of Ningbo не принимают переводы из России в юанях

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Global Look Press

Два крупных китайских банка — Ping An Bank и Bank of Ningbo — перестали принимать платежи из России в юанях с середины января 2024 года. Об этом пишет «Лента.ру».

По словам экспертов, опрошенных изданием, китайские банки опасаются вторичных санкций США, поскольку многие имеют филиалы в Штатах. Поэтому Китай пошел по пути мягких ограничений в отношении России. Отказы сначала объяснялись нежеланием сотрудничать с подсанкционными организациями. Зачастую отклонялись платежи, связанные с товарами двойного назначения.

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что использование нацвалют должно упростить контакты между компаниями двух стран. Он признал проблемы с платежами из-за «вмешательства третьих стран», пишет издание.

Из-за необходимости дополнительных проверок сроки расчетов в разных системах, включая СПФС и CIPS, выросли с 1 до 3-5 дней, в ряде случаев задержки достигали 40 дней.

Помимо Ping An Bank и Bank of Ningbo, платежи из России перестали принимать China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и ряд других.

Эксперты отмечают, что ограничения затрудняют расчеты российского бизнеса с Китаем. Компаниям предлагается сотрудничать с банками, которые еще работают с Россией, открывать филиалы в КНР или использовать партнеров в Гонконге. Возможны также договоренности между Москвой и Пекином для упрощения процессов.

До этого в Кремле признали сложности при оплате импорта из Китая и заявили, что правительство ведет диалог с партнерами по этому вопросу.

Ранее в Китае оценили ситуацию на рынке недвижимости.

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