В России ввели налоговые льготы на долгосрочные сбережения

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон о налоговых льготах для граждан, формирующих долгосрочные сбережения. Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте парламента.

Документ предусматривает налоговые вычеты по НДФЛ в сумме взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, долгосрочных сбережений в НПФ, а также средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с 2024 года и доходов по таким счетам. Максимальный размер вычетов составит 400 тыс. руб. в год.

Для получения вычетов должны соблюдаться условия: договор долгосрочных сбережений действует минимум 10 лет, договор по ИИС — минимум 5 лет с ежегодным увеличением срока на 1 год до 10 лет. Сохраняются вычеты для ИИС, открытых до 2024 года.

НПФ будут обязаны информировать налоговиков о заключенных договорах с 2025 года. Предусмотрены штрафы за недостоверные данные — 20% неправомерно полученного вычета.

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