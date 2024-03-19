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Куба сделает прием карт «Мир» обязательным условием для работы всех заведений

Министр туризма заявил, что Куба обяжет заведения страны принимать карту «Мир»

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Куба сделает прием карт платежной системы «Мир» обязательным условием для работы всех заведения в республике. Об этом заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда в интервью ТАСС.

Гранда рассказал, что в настоящее время российская карта принимается на всей территории страны, но не во всех заведениях.

«И мы намерены сделать так, чтобы принимать карту «Мир» было обязательным условием для работы любого заведения», — сказал министр.

По его словам, кубинские власти сделают так, чтобы нельзя было иметь принимающую карты точку продаж и не принимать карту «Мир».

До этого РБК со ссылкой на представителя «ВТБ Армения» и источник в российской банковской системе писал, что банковские карты российской платежной системы перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта. Исключение составляет инфраструктура банка «ВТБ Армения».

Ранее стало известно, насколько востребованы карты «Мир» на Кубе.

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