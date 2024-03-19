Куба сделает прием карт «Мир» обязательным условием для работы всех заведений

Куба сделает прием карт платежной системы «Мир» обязательным условием для работы всех заведения в республике. Об этом заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда в интервью ТАСС.
Гранда рассказал, что в настоящее время российская карта принимается на всей территории страны, но не во всех заведениях.
«И мы намерены сделать так, чтобы принимать карту «Мир» было обязательным условием для работы любого заведения», — сказал министр.
По его словам, кубинские власти сделают так, чтобы нельзя было иметь принимающую карты точку продаж и не принимать карту «Мир».
До этого РБК со ссылкой на представителя «ВТБ Армения» и источник в российской банковской системе писал, что банковские карты российской платежной системы перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта. Исключение составляет инфраструктура банка «ВТБ Армения».
Ранее стало известно, насколько востребованы карты «Мир» на Кубе.