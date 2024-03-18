Поставки российского газа в Европу неожиданно выросли

Импорт трубопроводного газа из России в страны Евросоюза (ЕС) в январе-феврале 2024 года подскочил на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со со ссылкой на данные Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Как следует из данных ФСЭГ, поставки голубого топлива в ЕС по трубам за два месяца выросли на 6% в годовом выражении — до 25,7 млрд кубометров.

На российский газ пришлось 18% от общего объема трубопроводного импорта в Европу в январе-феврале. Доля Норвегии, крупнейшего поставщика, составила 58%. Как сообщалось ранее, заметный рост поставок из РФ в Европу обеспечили примерно равные объемы через украинскую территорию и по одной из ниток «Турецкого потока».

Договор с Украиной о транзите российского газа в Евросоюз действует до конца 2024 года. Стороны пока не обсуждают его продление на следующий период. По мнению ряда аналитиков, «Газпрому» в нынешних условиях может быть выгоднее отказаться от долгосрочного транзитного контракта и перейти на краткосрочное бронирование мощностей украинской газотранспортной системы.

Ранее сообщалось, что Евросоюз переплатил миллиарды евро за газ из-за санкций против РФ.