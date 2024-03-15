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В Великобритании хотят проложить энергетические кабели в США

Telegraph: в Лондоне рассматривают возможность прокладки кабелей в США

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Shutterstock

Группа британских инвесторов рассматривает возможность прокладки трансатлантических кабелей для передачи электроэнергии между США и Великобританией. Об этом сообщает Telegraph.

Издание подчеркивает, что длина кабелей составит приблизительно 5,6 тыс км, залегать они будут на глубине до трех километров под поверхностью океана. В публикации отмечается, что они будут передавать объемы электроэнергии, эквивалентные объемам выработки от нескольких атомных электростанций.

После завершения прокладки будет поставляться порядка 3,6 гигаватт (ГВт) электричества в национальную электросеть Великобритании, что соответствует примерно 8% от общего спроса на электроэнергию, говорится в публикации.

В текущий момент план находится на ранней стадии разработки, подчеркивает издание.

До этого еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что Еврокомиссия собирается ввести директиву, которая запрещает поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз в апреле.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

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