Банк России поддержал идею жилищных депозитов

Банк России дал «зеленый свет» внедрению в стране жилищных вкладов — специальных целевых депозитов для накопления средств на первоначальный взнос по ипотеке. Как сообщает газета »Известия», регулятор поддержал соответствующий законопроект, ранее одобренный правительством РФ.

Согласно инициативе, жилищный вклад можно будет открыть на срок от 1 года. Снять деньги со счета разрешат только для покупки недвижимости или оплаты доли в долевом строительстве. При этом остатки на депозитах будут застрахованы в системе АСВ на сумму до 10 млн руб. — существенно выше лимита 1,4 млн руб. для обычных вкладов.

Вкладчики получат право на льготную ипотеку в том же банке, где открыт жилвклад. А при желании — переводить накопления для внесения первоначального платежа или погашения основного долга в другие кредитные организации. Впрочем, кредиторам предоставят возможность отказать заемщику с серьезной задолженностью или высокой кредитной нагрузкой.

Эксперты отмечают преимущества жилвкладов. Они помогут россиянам накопить на первый взнос по ипотеке (20-30% от цены жилья), снизят риски банков за счет анализа платежной дисциплины вкладчиков. А кредитные организации смогут предложить более выгодные ставки, получив длинные пассивы на год и более.

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