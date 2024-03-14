Песков объяснил отмену передачи активов Danone в России

Временное управление иностранными активами Danone в России было отменено из-за соображений целесообразности, решения принимаются индивидуально и не могут быть одинаковыми. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это [решение по Danone] связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, связан ли указ с планами иностранных владельцев передать активы российским компаниям.

По его словам, нужно понимать, что решение по Danone принято только в отношении конкретной компании и нельзя распространять его на другие бизнес-процессы в стране.

«Каждое решение, естественно, это отдельная ситуация», — заключил Песков, отвечая на вопрос, возможно ли аналогичное решение и для других иностранных компаний, работающих на территории России.

13 марта президент России Владимир Путин отменил передачу активов Danone в России. Предполагалось, что иностранные активы перейдут во временное управление Росимущества.

По данным газеты Financial Times, французская компания хотела продать свой российский актив компании «Вамин Татарстан» за 17,7 млрд руб.

Активы Danon находились во временном управлении Росимущества с лета 2023 года. Тогда главой российской «дочки» Danone стал Якуб Закриев, племянник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее в Danone отреагировали на информацию о планах продать российскую «дочку».