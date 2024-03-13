В РТС оценили, что будет с ценами на бензин после атак беспилотников по НПЗ

Цены на бензин в России в ближайшее время не должны подскочить даже на фоне сезонного повышения спроса и массовых атак беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) страны. Об этом «Парламентской газете» рассказал президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

По его словам, цены будут сдерживать принятые правительством меры, в том числе, временный запрет на экспорт топлива.

«Сейчас все делается как раз для того, чтобы не допустить роста цен <...>. Безусловно, в связи с последними событиями эта задача усложняется. Но тем не менее ситуация на данный момент остается в целом стабильной. <...> я не вижу предпосылок для роста цен в ближайшей перспективе: максимум они повысятся на уровень инфляции. Ну а что будет дальше — посмотрим», — сказал эксперт.

При этом Аркуша отметил, что и падения цен на бензин в ближайшее время невозможно. По его словам, некоторые сложности могут возникнуть только с бензином марки АИ-95, потому что спрос на него повышен, а объемы производства — меньше. Однако дефицита топлива этой марки не случится, заключил президент РТС.

Накануне сообщалось, что установку по переработке нефти на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области остановили после пожара из-за атаки беспилотников.

Ранее стало известно, что на нефтезаводе в Рязани ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА.