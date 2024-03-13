Россиянам рассказали, как правильно закрыть кредит

Существуют три основных причины, почему заемщик может остаться в долгу перед банком после полного закрытия кредита. На что обратить внимание при погашении задолженности, рассказала агентству «Прайм» юрист Изабелла Атласкирова.

Во-первых, необходимо изначально тщательно изучать условия договора. Банки намеренно усложняют положения и прописывают особо невыгодные для клиента условия мелким шрифтов, отметила эксперт. Так, например, заемщик может погасить задолженность перед кредитором, но по условиям договора остаться обязанным оплачивать дополнительные услуги, вроде обслуживания счета.

Если речь идет о кредитной карте, то банк может начислять проценты на непогашенную часть лимита, даже если это один рубль, отметила юрист.

Также бывают ситуации, когда банк продолжает начислять проценты на задолженность, хотя сам неверно определил сумму последнего платежа. В таких случаях клиентам часто перестают приходить оповещения и о накопившемся долге они узнают сильно позже, предупредила Атласкирова.

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