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Путин рассказал об опасности сокращения добычи нефти в РФ

Путин: РФ рискует потерять долю на рынке из-за сокращения добычи нефти

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Global Look Press

РФ может потерять долю на рынке энергетических ресурсов, так как выполняет соглашение ОПЕК+ и сокращает добычу нефти. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля.

Во вторник, 12 марта, глава государства провел встречу с победителями ежегодного конкурса «Лидеры России». На мероприятии он рассказал, что в настоящее время ряд стран наращивают добычу нефти. Речь идет о державах, которые не входят в соглашение ОПЕК+.

По словам Путина, в том числе это касается США. Вашингтон укрепляет свое лидерство по добыче топлива, тогда как РФ рискует потерять свою долю на соответствующем рынке. Если это произойдет, Москва лишится возможности инвестировать в добычу нефти и удерживать показатели в данном секторе экономики.

В то же время российский лидер обратил внимание, что участие РФ в поддержании высоких цен на нефть на глобальном рынке является плюсом для США. В противном случае американским компаниям было бы невыгодно поддерживать производство.

«Сланцевая добыча в США бы развалилась, потому что банки не давали бы им кредитов, имея в виду неперспективность этой добычи, и тогда мы осваивали бы рынки и осуществляли инвестиции, а они — нет», — добавил Путин.

Ранее Путин пообещал нефтяникам работы «на 100 лет» вперед.

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