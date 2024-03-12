ЕП одобрил «криминализацию» обхода антироссийских санкций

Европейский парламент большинством голосов одобрил новый закон, вводящий единые правила для стран Евросоюза по пресечению нарушений санкционного режима. Соответствующий документ выложен на сайте Европейского парламента.

«Закон с 543 голосами «за», 45 «против» и 27 воздержавшимися устанавливает согласованные определения нарушений, включая неприменение замораживания средств, невыполнение запретов на поездки или эмбарго на поставки вооружений, передачу средств лицам, подпадающим под санкции, или ведение бизнеса с государственными компаниями стран под санкциями», — говорится в релизе Европарламента.

Оказание финансовых услуг или юридического консалтинга в нарушение санкций также станет уголовно наказуемым. Определяется понятие «обхода санкций» как уголовного преступления. Примерами могут служить сокрытие или передача средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества, непредоставление необходимой информации.

Закон уточняет, что гуманитарная помощь или поддержка базовых человеческих потребностей не должна считаться нарушением санкций. Предусматривается усиление наказаний за нарушения и обход санкций, которые становятся уголовными преступлениями с максимальным сроком тюремного заключения до 5 лет во всех странах ЕС.

В отношении компаний судьи смогут назначать штрафы, размер которых будет исчисляться либо от годового мирового оборота фирмы, либо в абсолютных суммах по решению государств. Сейчас разница в санкциях между странами ЕС провоцирует «санкционный туризм». Новый закон даст судьям больше инструментов для наказания нарушителей, а торговля оружием или продукцией двойного назначения будет криминализована даже в случае серьезной халатности.

Чтобы вступить в силу, закон должен быть формально одобрен Советом ЕС. После публикации в Официальном журнале Евросоюза у стран будет год на имплементацию в национальное законодательство.

До этого стало известно, что послы ЕС в преддверии выборов в РФ намерены согласовать новые санкции.

Ранее Европарламент принял антироссийскую резолюцию.