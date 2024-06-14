Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего бригадира ракетного предприятия обвинили в удалении папки «Хлам»

«Ъ»: бригадир ракетного предприятия попал под суд из-за удаления папки «Хлам»

close
100%
Shutterstock

Экс-руководителя бригады Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка в подмосковной Дубне (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Сергея Коротких обвинили в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру и ущербе. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В Мосгорсуде прокурор огласил фабулу обвинения. Из нее стало известно, что Коротких устроился в это машиностроительное конструкторское бюро в 2015 году, став начальником бригады, которая занималась расчетами тепловых нагрузок на выпускаемых предприятием образцах ракетной техники. В декабре 2022 года выяснилось, что мужчина, имея вторую форму допуска к секретным данным с целым рядом ограничений, выезжал в Турцию, где женился на местной девушке, несмотря на запрет контактов с иностранцами.

Он заявлял, что проинформировал сотрудников регионального управления ФСБ об изменениях в семейном положении. Как утверждал Коротких, он не знает, почему те не уведомили об этом предприятие.

В результате он уволился вместе с начальником первого отдела и одним из руководителей «Радуги». В мае 2023 года на экс-бригадира было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации с использованием служебного положения, повлекшее причинение ей вреда»). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

По версии следствия, увольняясь с предприятия, Коротких без разрешения системного администратора закрытой телекоммуникационной сети удалил со своего персонального компьютера один терабайт информации: личные данные, фотографии, переписки, а также некие расчеты, необходимые для производства ракетного оборудования. Подсудимый отметил, что папка, где все это хранилось, не содержала ничего важного, поэтому и носила название «Хлам». Руководство «Радуги» считает, что действия этого сотрудника едва не привели к срыву гособоронзаказа.

Ранее суд дал 9 лет бывшему главному коммунальщику Минобороны РФ по делу о взятке в 65 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами