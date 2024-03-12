Мишустин высказался насчет новых национальный проектов

Правительству России необходимо начиная с 2025 года запустить новые национальные проекты в области технологического суверенитета, а также нацпроект «Кадры». Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«В этом году действующие национальные проекты завершаются, но задачи, конечно, которые стоят перед нами, не просто сохраняют свою актуальность, они требуют продолжения поддержки динамики практически во всех отраслях и во всех сферах», — заявил Мишустин на стратегической сессии по реализации нацпроектов и исполнению госпрограмм.

Новые национальные проекты, по словам премьер-министра, будут направлены на решение вопросов по улучшению здоровья россиян, а также транспортной эволюции по всем направлениям, развитию космических и атомных технологий.

В области повышения качества жизни россиян предполагается запустить еще три нацпроекта — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь России».

До этого президент России Владимир Путин поручил проработать проект по воспитанию по традиционным ценностям до 1 июля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда власти запустят нацпроекты, анонсированные Путиным.