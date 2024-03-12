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В России ужесточили правила посуточной аренды квартир

В ГД приняли во втором чтении законопроект с новыми требованиями к аренде жилья

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий краткосрочный наем жилых помещений, не оборудованных приборами учета потребляемых ресурсов. Об этом сообщает ТАСС/

Как следует из документа, собственникам жилья разрешается сдавать квартиры посуточно только при наличии в них счетчиков электроэнергии, газа, воды и тепла. Это требование вводится для обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями и содержания общедомового имущества.

«Собственник жилого помещения вправе предоставить свою квартиру в наем, в том числе на короткий срок, только при условии оснащения ее приборами учета используемых энергоресурсов», — говорится в тексте законопроекта.

По словам депутата Госдумы Сергея Колунова, принятие закона было вызвано решением Конституционного суда РФ в 2019 году. КС постановил, что посуточный наем жилья не запрещен, но требует дополнительного регулирования на законодательном уровне.

Новые правила призваны защитить интересы жильцов многоквартирных домов от нарушений, связанных с посуточной арендой. В случае нарушения требований закона соседи смогут обратиться в суд, рассказал изданию член думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

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