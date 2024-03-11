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Лира обновила антирекорд

Курс лиры впервые в истории опустился ниже 32 лир за $1

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Depositphotos

Обвал турецкой лиры к доллару США продолжился 11 марта. По данным онлайн-торгов, американская валюта обновила исторический максимум, поднявшись выше 32 лир за $1.

В торговой ходе сессии доллар торговался на уровне 32,02 лиры, превысив показатель предыдущего закрытия в 31,93 лиры. Европейская валюта также бьет рекорды по отношению к лире — на данный момент евро стоит 35,06 лиры, обновив максимум от 8 марта в 34,98 лиры.

Стремительная девальвация национальной валюты спровоцировала обвал на Стамбульской бирже. С 28 февраля по 5 марта основной фондовый индекс BIST100 рухнул с 9193 до 8744 пунктов. Однако к 11 марта ситуация начала стабилизироваться — индекс вернулся к отметке 9263 пункта.

В середине февраля лира уже обновляла исторический минимум, но 5 марта она снова упала, достигнув 2,92 рубля. Это произошло на фоне высокой инфляции в Турции, которая в январе достигла 64,86%.

Для борьбы с инфляцией Центробанк Турции в 2023 году начал повышать ставку, которая к настоящему моменту достигла 45%. Несмотря на смену руководства ЦБ и обещания нового главы Фатиха Карахана снизить инфляция, лира продолжает падать.

Ранее в Турции заявили, что торговля с РФ грозит «большими неприятностями».

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